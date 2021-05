Yo soy: Michelle Soifer y Katia Palma se enfrentan por ‘Christina Aguilera’

Los jurados de Yo soy, nueva generación se ponen cada vez más exigentes con los competidores, ya que tienen la misión de buscar la mejor imitación. Muchas veces, no comparten las opiniones y empiezan un gran debate, como el más reciente entre Michelle Soifer y Katia Palma.

La edición del viernes 21 de mayo, la consagrada ‘Christina Aguilera’ fue retada por ‘La India. Ambas niñas dieron lo mejor en el escenario. No obstante, los calificadores protagonizaron un intercambio de palabras al no coincidir con la presentación de la imitadora estadounidense.

Mauri Stern felicitó a la joven por tomar en cuenta los consejos y cantar en inglés. “No quiere decir que ella habla inglés, sino que prepara la pronunciación para cantar en inglés, que es diferente, pero en este concurso eso es. Eso me vuela la cabeza, me encanta que tomes el reto, te muestra de lo que estás hecha. Mis respetos, nena”, dijo el mexicano.

“Había un problema de afinación, los melismas no están bien definidos, pero definitivamente ya sé por qué estás en esa silla consagrada”, señaló Ángel López.

Por su parte, Michelle Soifer destacó la presentación de la niña y dijo que sintió haber presenciado a la original.

“Yo me sentí en un concierto de Christina Aguilera en ese momento, me sentí ahí, en la primera final. Me transmitiste, hiciste una cosa maravillosa, me has dejado con la boca abierta”, dijo la cantante.

Las palabras de Soifer fueron cuestionadas por Katia Palma y tuvieron un cruce de palabras.

“Ahí sí yo no coincido con Michelle porque esta canción es muy profunda. Nada (no le transmitió), cantas hermoso, pero es importante que lo digas”.

“Yo lo vi. Yo lo sentí, a mí me puso la piel de gallina”, respondió Michelle Soifer, quien hace poco se reconcilió con Mauri Stern con quien tuvo varios enfrentamientos.

“Está en otro canal esta chica”, indicó la actriz cómica a la artista. “Yo creo que tú no estás concentrada, Katia”, refutó la cantante.

