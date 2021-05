Yo soy: Katia Palma y el padre de ‘Lucero’ protagonizan acalorada discusión

‘Lucero’ llegó a Yo soy, nueva generación en calidad de retadora para arrebatarle la silla de consagrado a Manuel Donayre. La joven interpretó la canción “Sobreviviré”, pero no fue del agrado de todos, especialmente de Katia Palma, quien no dudó en brindar su opinión.

La actriz cómica fue muy sincera con sus comentarios y señaló que los dos participantes estuvieron muy planos y carecieron de fuerza sobre el escenario.

“No hay ninguno de los dos que haya dicho “wow “o que se parezca al artista, sin emoción. Ahora, ‘Lucero’ no me sorprendió, en sus colegios ganarían, pero no para este concurso, es importante saber elegir la canción”, dijo.

Las críticas de Katia Palma no cayeron nada bien a Lualmer Fereira, padre de ‘Lucero’, quien invitó a la jurado de Yo soy a escuchar bien las imitaciones.

“ Katia, con el debido respeto que te mereces, creo que te voy a invitar a que escuches bien en las pistas y puedas determinar el color de voces y ahí te darás cuenta quién tiene más parecido en el registro de voz , en el color de la voz y en la parte actoral creo que ambos son muy buenos. Te invito para que veas quién está en el nivel”, expresó el señor.

Ante esto, Katia Palma se mostró incómoda y le respondió: “A mí no me vas a venir a decir... o sea yo vengo escuchando a Lucero años de años de mi vida. Yo no crítico para nada, canta muy bien tu hija, me paro y lo aplaudo, pero aquí es lo que estamos buscando es la imitación por eso el programa se llama Yo soy. Si tú pones a tu hija en La voz, otro formato de voz seguro que gana, pero lamentablemente en este concurso tenemos que ver (la imitación)”, señaló.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.