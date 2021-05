Pink recibió las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19

La cantante estadounidense Pink reveló que está completamente inmunizada, ya que recibió las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19. También contó que no ve la hora para estar sobre el escenario.

A través de su cuenta oficial de Instagram, contó que el año pasado se contagió del peligroso virus. “Me desperté en medio de la noche y no podía respirar y necesitaba llegar a un nebulizador por primera vez en 30 años”, dijo. A partir de ese difícil momento, anima a sus seguidores a dejar de lado el miedo y vacunarse.

Asimismo, la cantante reveló que no tuvo ningún algún efecto secundario tras aplicarse las dos dosis. “No me ha crecido un brazo extra ni nada por el estilo, así que espero que todo el mundo se vacune cuanto antes para acabar con esto de una vez”, reveló.

Tras recibir las dos vacunas, en el programa radial de Australia Kyle and Jackie O se mostró entusiasmada por salir de gira y bromeó incluso con inyectarse en varias partes de su cuerpo para que ello acelere el proceso en inmunización.

“He recibido las dos dosis. La segunda me la pusieron hace un mes. Me inyectaría una dosis en cada extremidad si fuera necesario. Quiero volver a salir de gira”, expresó la intérprete de “Just give me a reason” y de “Lady marmalade”.