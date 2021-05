Pamela Franco revela cómo conoció a Christian Domínguez: Era bien respetuoso

Pamela Franco dio detalles poco conocidos de cómo realmente fue su primera interacción con Christian Domínguez y la primera impresión que tuvo de él.

La bailarina y madre primeriza fue entrevistada por ‘Choca’ Mandros para el programa Estás en todas, donde se sinceró con el conductor sobre su relación con el cantante de cumbia.

Pamela Franco explicó que, a pesar de que ambos se dedicaban al rubro de la música, jamás tuvieron contacto alguno. La actual pareja recién lo hizo cuando coincidieron como conductores de un programa de televisión.

“Yo lo logro conocer un poco más cuando grabamos el programa Se pone bueno, aunque todo el mundo piense que él me tiró maíz, la verdad que, sí lo hizo, no me di cuenta porque era bien respetuoso. Fue ahí que comencé a conocerlo”, comentó la participarte de El artista del año.

Asimismo, la joven mamá contó que Christian Domínguez fue un gran soporte para ella, ya que no tenía experiencia en televisión.

“Me ayudaba, porque yo tenía menos experiencia que él, a desenvolverme”, señaló.

Además, Pamela Franco contó cómo empezó a interactuar más con el papá de su hija. “Comenzamos a hablar de dietas porque de un momento a otro cambió su cuerpo y ahí fue por donde entramos; e pasó el dato del entrenador”, indicó.

Sobre la oficialización del romance, la bailarina reveló que debido al ampay en el que salían besándose, decidieron hablar de poner las cosas serias. Asimismo, aclaró que eso sucedió cuando ambos estaban solteros.

“Nosotros conversamos bien a raíz del ampay”, mencionó.

