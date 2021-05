Natalie Vértiz revela que no sabía de la renuncia de Yaco Eskenazi a EEG

Natalie Vértiz se pronunció sobre la reciente salida de su esposo, Yaco Eskenazi, del programa Esto es guerra. Durante la emisión de Estás en todas, la conductora sorprendió al asegurar que no sabía de la decisión del ‘capitán histórico’ y que se enteró cuando veía la transmisión en vivo del reality.

“Ha sido una semana muy emotiva para nosotros, porque efectivamente mi querido esposito, Yaco Eskenazi, se despidió de Esto es guerra. Cada vez que él se va, salen las lágrimas”, comentó la Miss Perú 2011.

La modelo explicó que había conversado con su pareja acerca de una importante decisión en su carrera, pero no conocía los detalles. “Lo habíamos hablado en casa pero no sabía porque me dijo ‘mira el programa’. No me dijo exactamente qué día iba ser. No me dijo cuál era la decisión que había tomado finalmente”, continuó.

Natalie Vértiz aseguró que se siente mucho más sentimental por su embarazo y contó que lloró mientras veía a su esposo saliendo del reality donde se conocieron.

“Cuando estuvimos viendo (el programa), no saben lo sentimentales que estábamos, yo estando embarazada mucho más sentimental, y a Liam se le salían las lágrimas de ver a su papá”, continuó.

Como se recuerda, Yaco Eskenazi anunció su salida de Esto es guerra debido a proyectos laborales y salud. “No tengo mucho qué pensar. Me duele en el alma y en el corazón tener que tomar esta decisión, pero tengo claro qué es lo que tengo que hacer y cuáles son los compromisos que tengo”, comentó durante su despedida.

