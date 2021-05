Melissa Paredes emocionada por la vacunación de su abuela: “Es un gran día”

Melissa Paredes se encuentra muy contenta debido a que este sábado 22 de mayo finalizó la espera de su abuelita para recibir su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19.

Por medio de las redes sociales, la presentadora de América Hoy, compartió una fotografía de su abuelita mientras hacía la cola para ser atendida por el personal de salud. “Hoy es un gran día ¡Por fin vacunarán a mi abuelita!”, escribió como leyenda en Instagram.

Recordemos que los mayores de 65 años a más ya figuran en el padrón de vacunación y los mayores de 60 años empezarían a ser inmunizados a partir del próximo mes.

Melissa Paredes publicó la fotografía de su abuela a punto de recibir la vacuna contra la COVID-19. Foto: Melissa Paredes Instagram

Melissa Paredes revela que le gustaría tener más hijos

La ex Miss Perú Melissa Paredes reveló que le gustaría tener muchos hijos más al lado de su esposo, el futbolista Rodrigo Cuba. Además, la famosa de 30 años habló acerca de su personaje en la telenovela Dos hermanas.

“Si fuera millonaria tendría cinco hijos más, pero mi situación económica no me lo permitiría. Por eso, creo que con un hijo más estaríamos completos”, comentó en entrevista con Trome. En otro momento, comentó que se identifica con su papel de Mery Vilca Pando por su “perseverancia y el amor infinito que tiene por su hija”. “Mi hija es mi motor, mi motivo, mi todo, no existe en el mundo mejor persona que ella”, acotó.

