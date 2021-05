Maricarmen Marín aclara su estado de salud: “Muy pronto me darán de alta”

Maricarmen Marín continúa recuperándose tras sufrir una lesión que la ha llevado a alejarse de la televisión temporalmente. Este sábado 22 de mayo no estará presente en la gala final de Yo soy, grandes famosos 2021.

A través de sus historias de Instagram, la conductora de Mujeres al mando respondió una serie de preguntas que le hicieron sus seguidores. Muchos de ellos se refirieron a su actual estado de salud, esto en medio de las especulaciones de un supuesto embarazo.

“Poco a poco, voy recuperándome. Gracias infinitas a todos por su preocupación y tanto amor”, respondió la cantante de cumbia a un usuario.

“Los doctores me dijeron hoy que muy pronto me darán de alta y eso me puso muy feliz. En los próximos días les tendré noticias sobre la fecha del concierto”, agregó en otra de sus historias de la red social.

Luego, descartó que su ausencia en la pantalla chica se deba a que haya dado positivo a la COVID-19. “Hasta el momento, no he tenido COVID. Espero que la vacunación se agilice”, mencionó la jurado de Yo soy.

Uno de sus seguidores le preguntó: “¿Qué es lo que más extrañas hacer?”. En seguida, Maricarmen Marín reveló que se encuentra en reposo absoluto.

“Desde lo que parece sencillo y cotidiano hasta mi trabajo. Extraño levantarme de mi cama, caminar, Mujeres al mando, Yo soy, extraño todo. Pero han sido días para mí, para valorar la salud”, expresó la conductora.

