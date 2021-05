Magaly Medina recuerda polémica discusión con Servando y Florentino

La conductora Magaly Medina publicó un nuevo video en su canal de YouTube, en el que recuerda ‘los peores roches’ de su carrera en la televisión peruana. Entre la lista de hechos, habló sobre la discusión que mantuvo con Servando y Florentino, exintegrantes de Salserín, en 2006.

La presentadora reveló cómo logró concretar la entrevista con los cantantes venezolanos pese a que ella los había criticado duramente por la muerte de cinco adolescentes en su concierto 1997, en la Feria del Hogar de Lima.

En ese entonces, Servando y Florentino volvieron al Perú después de más de 8 años para ofrecer un nuevo show. Sin embargo, la tragedia de sus fans resurgió en las medios nacionales.

Magaly Medina contó que los empresarios que promocionaban a los cantantes le propusieron aclarar el tema en su programa. Ella estaba convencida de que los artistas fueron culpables por el incidente.

“Empresarios inescrupulosos pensaron que con ellos iban a llenar un estadio. Desde el día que me enteré que Servando y Florentino venía a dar un concierto, me opuse tajantemente porque recordé lo que ellos habían causado. Los empresarios me dijeron ‘quieren a ir a tu estudio, a enfrentarte’, entonces, vinieron pero ellos no se acuerdan que yo como periodista estuve ahí, fui testigo presencial”, expresó la conductora.

En un momento de la entrevista, Servando y Florentino se ofendieron por los calificativos de Magaly Medina y abandonaron el set de televisión.

“Se mostraron tal cual, como los patanes que siempre fueron. Al ponerse faltosos en mi estudio, les dije ‘se me van’, los boté porque se lo merecían”, mencionó la presentadora.

El video de Magaly Medina en su canal de YouTube ya cuenta con más de 19.900 reproducciones en menos de 24 horas.

