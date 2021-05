Kim Kardashian revela que su hijo de 5 años tuvo la COVID-19

La famosa celebridad Kim Kardashian reveló que uno de sus hijos se contagió de la COVID-19. La noticia se supo a través del tráiler del nuevo episodio de Keeping up with the Kardashian, que está por emitirse.

La serie en la cual se ha visto la evolución de los integrantes del famoso clan concluye este año, tras 20 temporadas. Asimismo, la última parte ya se grabó y los capítulos que se han empezado a emitir corresponden a situaciones ya vividas hace meses.

“Sainty acaba de dar positivo a COVID-19 y North está diciendo que se encuentra enferma”, dijo la empresaria, y mencionó que la mayor de sus hijos también contrajo el virus. Kim admitió en uno de los capítulos que tuvo contacto con personas de la familia que habían contraído la enfermedad.

Finalmente, a pesar la crisis que todo el mundo está atravesando, la familia siempre se luce en fiestas ostentosas y las muestra por sus redes sociales. Una de ellas fue la fiesta que hizo Kim cuando cumplió 40 años, a la que asistió casi una docena de invitados.

Por otro lado, otra de las fiestas que se vio en las redes, en noviembre del año pasado, fue la celebración del cumpleaños número 25 de Kendall Jenner. Al evento asistieron cerca de 100 personas y entre ellas estuvieron Justin Bieber y Jaden Smith.