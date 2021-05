Gisela Valcárcel muestra su apoyo a La Uchulú: “Vamos, tú puedes”

A través de sus redes sociales, Gisela Valcárcel le brindó su apoyo a La Uchulú para que no quede nuevamente en sentencia. La conductora de televisión reveló en anteriores galas la admiración que tiene hacia el popular tiktoker.

“La Uchulú ensaya y ensaya. Esta semana tuvo que viajar y por eso se le está haciendo difícil la gala de hoy. Vamos Uchulú, tú puedes”, escribió. Del mismo modo, en la reciente historia, se vio al participante con tacones mientras practicaba al lado de su couch la canción de Gloria Trevi “Todos me miran”.

La conductora de televisión comparte emotivo mensaje para La Uchulú. Foto: Instagram

Asimismo, en varias oportunidades, Gisela compartió la admiración que tiene hacia el conocido personaje y resaltó su gran talento. Tras su reciente publicación, ella admitió que no le gustaría verlo nuevamente en sentencia.

En la anterior gala, La Uchulú no obtuvo buenos comentarios por parte de Santi Lesmes. Él le dijo que estaba saturado de escucharlo cantar temas de la selva.

La Uchulú se conmueve con mensaje de su abuela

Esaú Reategui Wong, quien caracteriza a La Uchulú, estuvo en el programa En boca de todos. Ahí recibió una increíble sorpresa que lo emocionó hasta las lagrimas.

“Te saluda tu abuelita. Has logrado tus metas, has alcanzado la fama, solo te pido que no te olvides de Dios. Te quiero mucho y no te olvides nunca de mí”, expresó. Ante el saludo, el tiktoker afirmó que su abuela es el amor de su vida.