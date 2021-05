Gino Assereto es separado de Esto es guerra por no cumplir reto de altura

En la última edición de Esto es guerra, la producción armó una prueba de 40 metros de altura, donde los competidores tuvieron que pasar por llantas suspendidas en el aire para ganar puntos a favor de sus respectivos equipos. Sin embargo, Gino Assereto fue el que más complicaciones presentó.

El integrante de los ‘combatientes’ tiene miedo a las alturas, como anteriormente ya lo había manifestado al tribunal. No obstante, él recibió una clara advertencia: si no cumplía con el reto, más allá de si ganaba o no, sería puesto en zona de riesgo, lo que significaba que podía ser separado del programa.

Gino Assereto no ejecutó la prueba. “Al final ellos (tribunal) hacen lo que quieren. No me pueden poner en esta situación”, dijo el modelo desde los 40 metros de altura.

Ante esto, el tribunal indicó que el chico reality deja el programa. “Si no pasas el circuito, pasas a zona de riesgo”, dijo la voz en off.

Gian Piero Díaz se mostró en contra de la decisión, ya que rescató que Gino Assereto es un gran competidor y aporte para los ‘combatientes’.

“A mí, particularmente, no me parece justo que por este reto sea separado del programa, me da mucha pena. Eso significa que ya no está en el programa, hasta que se dé la oportunidad de enfrentarse a alguien y pueda tener un lugar”, dijo el conductor de Esto es guerra.

Los primeros en cumplir el desafío fueron Patricio Parodi y Said Palao. Finalmente, la pareja de Alejandra Baigorria fue el ganador.

