Gianluca Zanelatto: Hago la música que me nace del corazón

A sus 24 años, Gianluca Zanelatto forma parte de esa nueva generación de artistas independientes que se niegan a ser encasillados en un género, disfrutan hacer música y experimentar con todos los estilos y sonidos.

Incluso se negó a adoptar un nombre artístico (aunque lo consideró) y optó por el real. “Me quedé con Gianluca Zanelatto porque siento que soy yo al 100% en mis canciones”, explica en entrevista con La República.

Su última producción “Arena”, lanzada el 14 de mayo, es una propuesta de trap pop con R&B. En lo que resta del año piensa seguir lanzando singles, el más próximo junto a TIAN, productor de La Cueva Music.

Tu último trabajo es “Arena”, una canción veraniega.

Sí, la compuse en tiempos de verano y pensé que sería un buen momento sacarlo ahorita como diciendo: “Ciao”.

¿Qué buscas trasmitir con “Arena”?

En tiempos, uno no está tan tranquilo, son tiempos sensibles, y quería inspirar a dar un pequeño respiro, una brisa fresca entre todo el desorden.

Ese último verano en la playa con la persona que te gusta, echarte y no pensar en nada más que eso.

La canción está acompañada de un visual de ese momento viendo el sol y yo creo que ese es el color de la canción, lo que inspira.

¿Por qué tienes el apelativo de ‘El niño bueno’?

Así me dicen. Dentro de todo lo que soy, mi personalidad, siempre mantengo esta visión de la gente, esta aura de niño y creer que todo puede ser para algo mejor, recibir lo que sea que venga de manera abierta, esperando lo mejor de la situación.

¿Y cómo se adapta eso a tus canciones?

En el caso de “Arena”, al ser más sensual, es como que los niños buenos también nos podemos portar mal a veces.

¿Te defines dentro de algún estilo o género musical?

Musicalmente podría decir que urbano. He hecho trap, pop, reguetón, cumbia, me estoy proyectando mucho para el R&B. Pero igual que mi persona, estoy constantemente cambiando, adaptándome con el tiempo.

No me gustaría ponerme en una caja, porque eso me limitaría y al final del día soy 100% yo. Y si tengo que decir cuál es mi estilo, mi estilo es lo que sea que Gianluca Zanelatto está sintiendo en ese momento.

Después de “Arena”, ¿qué viene?

Lo más inmediato va a ser con TIAN, que es mi productor general, mi hermano del alma. Va a ser un reguetón, en diez días voy a estar anunciándolo. Más adelante se vienen colaboraciones de todo tipo con muchos artistas.

El reguetón es un género muy criticado.

Yo soy mucho de hacer de lo que me nace del corazón y a la hora de componer no me nace realmente irme por lo explícito o por lo que la gente pueda considerar vulgar.

El reguetón, la música urbana en sí, es una representación muy clara de la sociedad en la que vivimos, de la juventud, y tal vez, la gente que tira hate al género es porque solo conoce la superficie y no analiza por qué tantas personas se identifican con este género.

¿Cómo es el reguetón que haces?

Por mis composiciones en sí, no me voy por lo explícito. Me voy por un lado más amoroso, o relacionado con los sentimientos, pero no tengo nada en contra de quien quiera hablar de lo que siente en el momento.

¿Cómo descubriste tu pasión por la música?

Empezó en secundaria, hubo concurso de canto, varios amigos me dijeron que me meta, yo no me veía como un cantante, me veía como alguien que le gusta cantar. Llegue a la semifinal. Cantar frente a tanta gente se sintió sorprendente. Ahí dije: “Quiero hacer música”.

Empecé a armar proyectos de hip-hop, rock alternativo, tuve un proyecto de R&B, pero siempre tocaba con otra gente y sentía que no tenían el mismo nivel de dedicación que yo imprimía.

Entonces llegó un punto en que dije: “Tengo que hacerlo solo”. Me senté en mi computadora, produje el instrumental, fui al estudio de un amigo, me grabó gratis en sus tiempos libres, mezclé, mastericé y saqué el tema “De nuevo” (2018), que tuvo una superacogida.

Los artistas nuevos dependen mucho de las redes sociales, ¿cómo ha sido tu experiencia?

Me encanta interactuar con toda la gente que me escribe en Instagram, que apoya mi música, mis colegas artistas, mis amigos.

Sin embargo, creo que a todos nos ha tocado que, en algún punto de la pandemia, ya sea en la cuarentena, te sientes un poco sobrecargado. Yo llegué a un punto en que me sentía obligado a estar publicando, así que en ese momento decidí priorizar mi salud mental y alejarme un tiempo de las redes sociales, creo que fue una buena decisión y ahora ya puedo retomar mi relación con ellas.

Tú eres un artista paraguayo–uruguayo y peruano también

A mí me encanta representar a mis tres culturas, en mi personalidad, mi forma de ser, mi música, mi cultura paraguaya, uruguaya y peruana. Yo soy un artista peruano porque nací como artista en el Perú , aquí se me han abierto las puertas, pero es muy importante para mí tener presente mis culturas.

No le voy a bajar (a la música) hasta llegar a lo más alto y dejar al Perú–Paraguay–Uruguay bien.

¿Has experimentado con sonidos del Perú?

A mí me gusta meter parte de mi cultura en mis canciones, tanto paraguaya, uruguaya y peruana. En mi segundo tema “Bailando suave” (2018) es un reguetón latín, pero quisimos meterle zampoñas. En el instrumental del coro se escucha una melodía de zampoñas.

Pero si voy a representar ese lado de la cultura (me encanta la música criolla), lo voy a presentar en su máximo esplendor.

