Angie Arizaga y Jota Benz planean convertirse en padres

Angie Arizaga y Jota Benz se encuentran en la mejor etapa de su relación amorosa. Ambos llevan casi cinco meses juntos y ya tienen planes para formar una familia.

En una entrevista para Estás en todas, la modelo peruana contó que empezó a sentir el deseo de convertirse en madre desde su cumpleaños anterior. Asegura que está preparada para afrontar esa nueva faceta.

“Yo me di cuenta de que quería ser mamá cuando cumplí 29 años. Y me dije: ‘Vivo con mis padres todavía’. Me gustaría ser mamá antes de los 30. Mi cumpleaños es en septiembre. En estos momentos de mi vida, me siento preparada para formar una familia, ser mamá me encantaría”, expresó la integrante de Esto es guerra.

Luego, confirmó que este deseo de tener un hijo también es compartido con su pareja, el chico reality Jota Benz. Incluso, han conversado qué nombre elegirían para el bebé.

“Y obviamente ya lo hemos planificado con Jota. Él es un amor de persona con sus sobrinas, entonces ahí te das cuenta de que va a ser un buen padre”, agregó Angie Arizaga.

Por su parte, el cantante urbano confirmó que planea contraer matrimonio con la modelo. “Hemos hablado de proyectos de pareja. Si estoy con ella y es porque quiero algo a futuro, construir una base bonita”, expresó Jota Benz.

