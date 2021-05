Angie Arizaga destaca apoyo de su hermana: “Es mi mano derecha”

No es novedad la excelente relación que existe entre Angie Arizaga y su hermana. Esta vez, la chica reality contó que Evelyn Arizaga ha sido un pilar importante al momento de poner en marcha sus proyectos.

En una conversación con Estás en todas, reveló que su hermana, quien actualmente estudia Marketing y Publicidad, es quien la actualiza en el tema de las redes sociales, como en la plataforma de TikTok.

“ Mi hermana es como mi mano derecha, hoy en día me actualiza en todo porque yo estoy desactualizada . TikTok ¿Quién me enseñó? Mi hermana, el contenido de mis redes también me ayuda mi hermana”, contó Angie a Natalie Vértiz, quien visitó su casa con las cámaras del programa.

“Creo que de no ser por ella no estaría actualizada con todo el tema de las redes sociales, también la tengo estudiando Marketing y Publicidad Digital, la tengo aplicadísima”, agregó.

Asimismo, la integrante de Esto es guerra mencionó que hay temporadas en las que Evelyn vive con ella en su departamento. “Tiene su cuarto perenne”, dijo la modelo.

Angie Arizaga y sus planes de boda con Jota Benz

La relación entre Angie Arizaga y Jota Benz va viento en popa, por ello, ambos han revelado que tienes planes de contraer nupcias en algún momento.

“Queremos un futuro juntos, entonces dentro de eso está el querer casarnos”, contó la modelo a En boca de Todos.

“Hemos hablado de proyectos de pareja. Si estoy con ella y es porque quiero algo a futuro, construir una base bonita”, señaló el también cantante urbano.

