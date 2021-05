Andrea San Martín y Sebastián compran ropa en Miami para vender en Perú

¡No pierden el tiempo! Hace unos días, luego de anunciar su reconciliación, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu viajaron a Miami, Estados Unidos, para pasar unas vacaciones.

Durante ese periodo, la pareja aprovechó para vacunarse y ahora sorprendieron a todos al contar que han comprado mercadería para hacer negocio en su regreso.

A través de sus redes sociales, la influencer mostró la gran cantidad de ropa, en su mayoría zapatillas, que han comprado para vender cuando vuelvan a Perú.

Asimismo, Andrea San Martín mencionó que muchos de sus seguidores le hicieron algunos pedidos, por ello, también traerá vitaminas para quienes se lo hayan solicitado.

“La verdad es que nos hemos desconectado. Hoy día hemos estado viendo unas ‘compritas’. Tenemos bastantes zapatillas, ropa para niñas (...) Un pedido que nos hicieron bastante fueron las vitaminas. Todavía estamos pensando dónde poner las cosas para poder venderlas”, contó la también empresaria.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu se vacunaron en EE. UU.

A través de sus redes sociales, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu contaron que por fin se vacunaron contra la COVID-19 con la Johnson & Johnson.

“No pienso cantar victoria aún porque todavía podría tener algún efecto la vacuna más tarde o mañana, no sé, lo digo porque bueno, me imagino que puede pasar”, expresó la ex chica reality.

“Vamos a ver, por ahora a Sebastián no le duele nada, ni el brazo ni nada, a mí sí, me duele el brazo como... no de dolor, o sea, lo puedo mover normal (...) siento como un fastidio, pero nada más”, agregó.

