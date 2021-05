Yo soy: ‘Laura Pausini’ y ‘Pedrito Fernández’ en nueva batallas tras empate

Los jóvenes imitadores de Laura Pausini y Pedro Fernández se enfrentaron nuevamente en un duelo de canto en la reciente edición de Yo soy, nueva generación, el último jueves 20 de mayo.

La caracterizadora de la cantante italiana interpretó el tema “Amores extraños”, mientras que el recordado ‘Pedrito Fernández’ entonó “Mi salón está de fiesta”.

Tras sus performances, los miembros del jurado tuvieron una larga deliberación para elegir al que se sentaría en la silla de consagrados.

Luego de minutos de debate, Mauri Stern, Michelle Soifer, Ángel López y Katia Palma decidieron que ambos imitadores tengan un nuevo encuentro para escoger al ganador definitivo.

‘Rocío Dúrcal’ sorprende al jurado de Yo soy

En otro momento de la gala, se presentó en el escenario una pequeña imitadora de Rocío Dúrcal. A sus 7 años, enterneció a los miembros del jurado al cantar “La gata bajo la lluvia” en su enfrentamiento con ‘Cristina Aguilera’.

A mí me encanta bailar, cantar. Hoy día voy a imitar a Rocío Dúrcal. Me encanta porque ella levanta su mirada, me encantan sus vestidos, me enamora todo lo que ella hace. (…) Como yo tengo 7 añitos, todos son más grandes, pero yo no tengo miedo”, dijo la caracterizadora antes de su show.

Tras su presentación, Mauri Stern, Katia Palma, Ángel López y Michelle Soifer se mostraron conmovidos por el desempeño de la pequeña en el canto e interpretación.

“Eres una belleza, te adoro, tienes un futuro increíble. No sueltes tu pasión que es la música”, fueron las palabras del mexicano.

