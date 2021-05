Samahara Lobatón revela momentos complicados que pasó con su bebé

Samahara Lobatón contó a través de redes sociales algunos momentos de tensión que ha pasado con su hija Xianna. Afortunadamente, la pequeña ya se encuentra recuperándose, pero le dio un susto a la madre primeriza.

“Xianna viene presentando problemas respiratorios desde hace dos semanas y media. La vio la pediatra el día jueves. (...) El martes vimos a un alergólogo y hoy viernes la vio la dermatóloga pediátrica. Me gustan las cosas lo más rápido que se pueda y me gusta buscar buenos especialistas para mi hija, como a todas las mamás”, comenzó diciendo Samahara en sus historias de Instagram.

“Encontré a una dermatóloga excelente. (...) Comenzó a explicarme que existe la atiopía y dentro de ella está el asma, la rinitis y la dermatitis atópica. (...) En este caso Xianna tiene las tres porque es herencia. Yo sufro de dermatitis atópica, toda mi vida he tenido dermatitis, calmó en la adolescencia y volvió en el embarazo porque el embarazo es un proceso hormonal, pero hoy en día no lo tengo”, continuó explicando la ex chica reality.

Lobatón contó que se animó a compartir lo que sucedió con su hija debido al alivio que ahora siente tras saber el diagnóstico médico correcto y cómo proceder para tratarlo.

“Estoy mucho más tranquila. Lo bueno fue que el diagnostico fue superrápido”, comentó Samahara. “No saben el alivio que siento. Ha sido una semana terrible. Normalmente no me gusta contar cuando Xianna está enferma pero hoy me siento aliviada”, expreso más calmada la hija de Melissa Klug.

