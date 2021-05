Ricky Santos, ‘Luis Miguel’, dedica emotivo mensaje a su esposa: Te admiro

Ricky Santos atraviesa difíciles momentos luego de recibir una serie de críticas en las redes sociales, debido a su desempeño como imitador de Luis Miguel en Yo soy Chile. En medio de esta situación, el artista se ha refugiado en el amor hacia su familia expresando lo afortunado que se siente por tener a su esposa e hija.

‘Luis Miguel’ usó su perfil de Instagram para dedicar un emotivo mensaje a a bailarina peruana Lisette Martell, con quien se convirtió en padre de la pequeña Ambar.

“Para mí es una pena muy grande el hecho de que mi esposa tuvo que frenar su carrera y proyectos laborales, oportunidades, etc. Ya pasó un año, por un tema obvio, estoy seguro que va volver a la televisión porque es un talento gigante”, escribió Ricky Santos en sus historias.

Ricky Santos usó sus redes sociales para dedicar un tierno mensaje a su esposa. Foto. captura Ricky Santos Instagram

“Es un acto de admiración gigante, no se trata de machismo ni feminismo, es solo el apego de Ambar con Lis, es una conexión tan fuerte que no durarían muchos días separadas”, añadió el intérprete, quien permanece en Santiago de Chile por las grabaciones del reality, mientras que su familia reside en la ciudad de Osorno.

Ricky Santos celebró su boda con Lisette Martell en Chile, donde residen actualmente al lado de su bebé. Foto: Ricky Santos / Instagram

“Mientras tanto, tiene tres trabajos y me gusta verla en acción, porque ama hacerlos. Maneja mi carrera, bombón de azúcar y clases de baile, es algo tan emocionante porque de verdad admiro esa capacidad y gran talento que tiene. Gracias por ser quien eres, gracias por casarte conmigo. Te amo y me casaría millones de veces más contigo Lisette Martell ¡Eres la mejor mujer que he visto en mi vida!”, finalizó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.