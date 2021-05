Maria Grazia Polanco responde ante críticas de Janet Barboza

Janet Barboza ha generado polémica por sus ácidos comentarios hacia los participante de El artista del año. Es por ello que los integrantes de este programa fueron muy contundentes al referirse sobre el desempeño como jurado que está realizando la popular ‘Rulitos’.

Entre ellos, Maria Grazia Polanco fue bastante crítica con la labor que está cumpliendo la conductora de América hoy, y aseguró que se sintió casi humillada por los comentarios que recibió en esa gala, donde Barboza le dijo que su presentación parecía de principiante.

“Me ha sorprendido mucho ver en el escenario a una María Grazia Polanco que parece una principiante, una ‘calichín’ totalmente”, dijo Barboza en la noche del 15 de mayo.

“ No me has transmitido, me he aburrido con tu show hasta que por fin entró Guajaja y definitivamente hizo que este escenario prenda porque Guajaja; tú sí sabes”, agregó.

Tras estas palabras, la intérprete dijo que tomará los comentarios ‘como de quien viene’, ya que la presentadora de televisión no es artista como para que tenga criterio al momento de emitir alguna observación.

“ Ella es una mujer que no tiene criterio de jurado, no es tanto su comentario, es la forma en que lo dijo, intentó humillarme , pero voy a tomarlo de quien viene, ella artista no es, nunca lo ha sido y nunca lo será”, dijo María Grazia Polanco sobre el rol de Janet Barboza en el espacio conducido por Gisela Valcárcel.

