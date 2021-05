Lady Gaga revela que quedó embarazada tras violación sexual a los 19 años

La cantante Lady Gaga reveló su experiencia más dolorosa en una entrevista con la periodista Oprah Winfrey para la serie documental The me you can’t see. La artista contó que fue violada sexualmente a los 19 años y como resultado que quedó embarazada.

Según el testimonio de la intérprete de “Bad romance”, el incidente ocurrió cuando empezaba su carrera musical. Un productor, de quien no quiso mencionar su identidad, fue el sujeto que habría abusado de ella.

“Yo tenía 19 años y estaba trabajando en la música y un productor me dijo ‘quítate la ropa’ y yo dije ‘no’ y me fui y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no dejaban de pedírmelo, me congelé y yo... ni siquiera recuerdo. Y no diré su nombre... No quiero volver a enfrentarme a esta persona nunca más”, expresó Lady Gaga entre lágrimas.

“Estuve enferma durante semanas después, y me di cuenta de que era el mismo dolor que sentía cuando la persona que me violó me dejó embarazada en una esquina. Estaba en la casa de mis padres porque estaba vomitando y enferma. Habían abusado de mí. Estuve encerrada en un estudio durante meses”, agregó la cantante de 35 años.

Lady Gaga explicó que, años después, sentía dolores en su cuerpo sin causa alguna, por lo que tuvo que ser atendida por un psiquiatra.

“Tuve un brote psicótico total y durante un par de años no fui la misma chica. La forma en que me siento cuando siento dolor es como me sentí después de que me violaron. Me hicieron tantas resonancias magnéticas y escaneos y nunca encuentran nada, pero tu cuerpo recuerda”, señaló.

Incluso, en el 2019, cuando ganó el Oscar por la película que protagonizó Nace una estrella, Lady Gaga aún sufría secuelas psicológicas por lo ocurrido.

