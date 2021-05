Jossmery Toledo imita a Natti Natasha con coreografía de “Ram pam pam”

Jossmery Toledo sorprendió a los miembros del jurado de la Mamacita de barrio 2021, al interpretar a Natti Natasha con la coreografía del tema “Ram pam pam”. La expolicía participó en la divertida secuencia del programa En boca de todos, en representación de su distrito San Juan de Lurigancho.

La influencer compitió en el certamen de belleza con Dorita Orbegoso, Claudia Serpa, Allison Pastor y Leysi Suárez, quienes representaron a Pisco, Surco, Barranco y Chorrillos respectivamente.

“Justo estábamos comentando aquí antes de que empiece a bailar Jossmery, que ella no es bailarina de profesión, ella está entrando al mundo de la farándula hace poco. Realmente Jossmery lo has hecho superbien, nos has dejado admirados”, manifestó Ronny de Souza, uno de los integrantes del jurado.

En otro momento del concurso, las candidatas debían desfilar en traje de baño y traje de gala, tal cual lo hizo la Miss Perú Universo Janick Maceta durante su notable desempeño en el certamen internacional.

Finalmente, los jurados Christian Domínguez, Eric Varías y el doctor Ronny De Souza, eligieron a Claudia Serpa como la ganadora de la Mamacita de barrio 2021, tras superar a Dorita Orbegoso, quien quedó en segundo lugar. “De verdad que ha estado recontra difícil, ya me han puesto varias veces aquí para decidir, la mejor entre todas es Claudia Serpa”, señaló el especialista en tratamientos de belleza.

