Explosión de Iquitos no se responsabiliza de shows privados de Linda Caba

Luego de que Linda Caba, vocalista de Explosión de Iquitos, fuera acusada por ofrecer shows privados en plena pandemia, la agrupación de cumbia envió un comunicado al respecto.

Raúl Flores, dueño de la orquesta tropical, aclaró que su empresa no se responsabiliza de los actos cometidos por la cantante y sus músicos. Negó tajantemente que la agrupación ofrezca eventos privados debido a que, según él, respetan las medidas impuestas por el Gobierno.

“Esta agrupación tiene más de 23 años de trayectoria y cuenta con diez músicos, seis bailarinas, siete cantantes principales y coristas, pero Explosión de Iquitos no es solo una cantante, así que nosotros no nos estamos presentando en ningún show presencial porque respetamos las normas impuestas por el Gobierno”, declaró en una nota de prensa.

Aseguró que los integrantes de Explosión de Iquitos y la mayoría de músicos a nivel nacional se ven obligados a trabajar por su cuenta, por lo que deslinda de los ‘privaditos’ que se realizan en nombre de sus integrantes.

“Nuestro rubro está muy golpeado. Tenemos casi un año y medio sin ingresos. Algunos están trabajando, otros son repartidores de comida y unos pocos se cachuelean cantando. No podemos mantener a toda la orquesta porque no hay eventos, así que se nos hace muy difícil, entonces si algunos de los integrantes deciden hacer algún ‘cachuelito’, sea musical o no, ellos son libres de hacerlo”, mencionó Raúl Flores.

Además, aseguró que la agrupación de cumbia no se ha visto beneficiada con el bono que fue entregado por el Ministerio de Cultura. Sin embargo, Explosión de Iquitos se prepara para brindar su primer concierto online en homenaje por el Día del Padre y la Fiesta de San Juan.

Allí, estarán presentes La Uchulú y el ingeniero bailarín, quienes hicieron viral el tema “No sé” en las redes sociales. El dueño de la orquesta afirma que respetarán los protocolos de bioseguridad contra la COVID-19.

