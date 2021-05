El reventonazo de la chola alista su propia versión del Miss Universo 2021

El reventonazo de la chola tambien prepara su propia versión del Miss Universo 2021. Al igual que lo hizo JB en ATV, el programa de Ernesto Pimentel anunció esta parodia para emitirse este sábado 22 de mayo.

Ante la gran expectativa que generó el certamen de belleza donde Janick Maceta quedó como segunda finalista, el espacio de América TV tendrá la presencia de su elenco humorístico en esta secuencia.

Según el comunicado para los medios, realizarán un desfile con trajes típicos. “Hicimos este reinado a nuestro estilo para que el público se pueda entretener de una manera diferente. A pesar de que nuestra Janick Maceta no obtuvo la corona, para todos nosotros ella es una ganadora”, declaró Ernesto Pimentel.

De otro lado, en el espacio de América TV dos reinas del folclore medirán sus talentos. Marisol Cavero y Rosita de Espinar se enfrentarán en un versus de canto.

El reventonazo de la chola alista parodia de Miss Universo. Foto: difusión

Ernesto Pimentel advierte a La Uchulú

Uno de los últimos jales de El reventonazo de la chola es La Uchulú, personaje que se hizo popular en redes sociales por su coreografía de “No sé”.

Al respecto, Ernesto Pimentel le dejó en claro las consecuencias que tendría en caso no respete las normas de bioseguridad contra la COVID-19.

“A la primera, se te va a amonestar suspendiéndote una semana o 15 días y no hay una segunda oportunidad, no hay trabajo. No solo es un tema de responsabilidad, sino que tenemos que cuidar a las personas con las que trabajamos”, le dijo el actor cómico.

