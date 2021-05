Dave Bautista: “Tenemos que abrazar nuestra diversidad”

¿Te gustan las historias sobre zombis?

- ¡Soy un gran fan! Una de mis series favoritas es ‘The Walking Dead’, también recuerdo haber visto La noche de los muertos vivientes cuando era un niño. Pero El ejército de los muertos tiene capas. Siento que los zombis son un agregado fantástico, aunque cuando la veo no me enfoco mucho en el ‘gore’ o en los zombis comiéndose a otras personas, hay una muy buena historia ocurriendo fuera de esto.

¿Qué tan diferente es Scott Ward, tu personaje, respecto a los demás héroes que has interpretado?

- Cuando leí sobre Scott, esperaba que tenga más corazón de lo que usualmente estos personajes suelen tener, predecibles y genéricos, ‘hombre militar o de acción fuerte’. Él lleva en sus hombros una gran carga, está muy dañado. En ese sentido, Zack Snyder (el director), me dio la libertad para trabajar eso. Creo que Scott es una nueva versión del ‘héroe nacional, alguien que puede parecer muy ‘distante’, pero con el que puedes conectar, que trata de redimirse de esa culpa. Esa es la gran diferencia de este personaje con otros y es grandioso.

Antes de ser actor fuiste luchador, ¿Cuánto te afecta la etiqueta de interpretar a personajes duros en las películas de acción? ¿A qué género te gustaría llevar tu actuación?

- Para esta película tuve que hacer varias escenas de artes marciales de las que ya tenía experiencia, pero siento que si no te dan la oportunidad de tener mejores personajes te puedes estancar en lo mismo. Esta cinta me ha permitido desarrollarme más como actor porque tuve que lograr muchas cosas con Scott Ward, no solo sacar el lado emocional del personaje, sino también el de Dave Bautista. No quiero mostrar solo mi lado de acción, sino también el actoral, para mí es muy importante porque las personas no me ven así, y quiero que lo hagan. Me gustaría tener mejores roles, y que las personas vean el rango de emociones que puedo expresar. Por eso, siento que alcancé mucho con este rol y me siento muy orgulloso por eso.

¿Cómo ha sido trabajar bajo la dirección de Zack Snyder?

-Fue todo un aprendizaje. Zack no solo estuvo trabajando como director, fue muy cool verlo detrás cuidando cada detalle. Estaba en todos lados, ya sea con una cámara en el hombro o buscando maneras locas de tener tomas más impactantes.

La película cuenta con un elenco internacional, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti?

- Realmente amamos el elenco que formamos, tan diferente, tan internacional, tan ecléctico. Tuvimos la suerte de tener una gran química, no solo nos veíamos como un equipo, sino también nos sentíamos como tal, a pesar de que éramos muy distintos. En algunas ocasiones el equipo es una pesadilla, nadie tiene química, nadie habla con nadie, ¡lo he visto! Pero tuve la suerte de no pasar por esto aquí. Me gustó porque se destaca el talento detrás de las personas, más allá de sus nacionalidades, todos brillan en esta película y todos son absolutamente talentosos. Cuando miras a estas personas de diferentes nacionalidades, culturas y colores, funcionando, siendo un equipo, te das cuenta de que somos así en la vida real.

En la historia hay un campo de refugiados y un muro que separa a estas personas de los zombis y el resto del país. ¿Qué opinas de los muros que existen contra los inmigrantes en el mundo?

- Cuando leí el guion por primera vez no lo noté hasta que filmamos, y cuando se lo mencioné a Zack, él me dijo que esa era su intención, que se refleje esto en su guion. A pesar de que podría haber un apocalipsis zombi, la desunión y las injusticias siguen presentes. Es un mensaje subliminal. Somos muy diversos, y a menos que podamos encontrar una forma de abrazar esa diversidad, nunca vamos a lograr nada, y el logro en este filme es que un montón de gente diversa se une para sobrevivir. Es un mensaje simple que la gente parece no ver por los prejuicios o la intolerancia.

¿Es cierto que te unirás al elenco de Knives Out junto con Daniel Craig? ¿Cuál será tu personaje?

-Sí y me hace mucha ilusión trabajar al lado de Daniel (Craig). Sobre mi personaje y la trama aún no puedo dar muchos detalles, porque ni siquiera yo lo sé, pero estoy seguro de que va a sorprender a más de uno.

Acción. Durante una escena junto al director Zack Snyder. Foto: difusión

