‘Christina Aguilera’ sorprende al jurado de Yo soy al cantar en inglés

¡Gran presentación! La imitadora de Christina Aguilera sorprendió al jurado de Yo soy, nueva generación, al aceptar cantar en ingles.

Como se recuerda, en una gala pasada, Mauri Stern le dijo a Nadja Quintanilla que para imitar a la cantante norteamericana es importante tener la capacidad de poder cantar en dicho idioma.

“Es muy importante porque, si limitas el repertorio de Christina Aguilera solo a las canciones que cantó en español, me preocupa” , manifestó en ese momento.

Por ello, esta vez, la participante ofreció un show en inglés e interpretó el tema “Hurt”, con el cual se llevó las felicitaciones del exigente jurado, que destacó su gran actitud al aceptar asumir ese reto.

“No quiere decir que ella habla inglés, sino que prepara la pronunciación para cantar en inglés. Eso a mí me encanta; me encanta que tomes el reto y demuestra de qué estás hecha. Te vamos a ayudar con ‘cositas’ de pronunciación, pero de todas maneras, mis respetos, nena, mis respetos” , expresó Stern.

“Definitivamente, y sé por qué estás en esa silla de consagrada”, sostuvo Ángel López.

“La verdad es que yo me sentí en un concierto de Christina Aguilera en este momento. Yo me sentía ahí en primera fila. Me transmitiste, hiciste una cosa maravillosa”, dijo Michelle Soifer.

Sin embargo, Katia Palma discrepó con Soifer y mencionó que le falto más interpretación.

“Cantas hermoso, lindos matices, pero hay que darle un ‘cachito’ más a la interpretación. Métele corazón”, indicó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.