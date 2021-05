Alejandra Baigorria: ¿qué le han dicho los médicos sobre su estado de salud?

Hace unos días, Alejandra Baigorria sufrió una descompensación en Esto es guerra, lo cual provocó que tenga una fuerte caída mientras competía en un duelo contra Karen Dejo. Por ello, la empresaria decidió acudir al médico para una evaluación por que últimamente sentía que se agitaba mucho durante los circuitos, según mencionó.

Es por eso que la modelo decidió compartir con todos sus seguidores qué es lo que le han dicho los doctores sobre su actual estado de salud.

“Todo es un proceso que demora días por toda la coyuntura. Lo que me dicen los doctores es que yo me sobre exijo ”, indicó.

Asimismo, la integrante de EEG explicó que le han recomendado tomar un descanso. Sin embargo, debido a su carácter y temperamento, ha decidido permanecer en competencia.

“Estoy entrenando bastante, justamente, es por eso. Me estoy esforzando demasiado en vez de tomar el tiempo que debe llevar (su recuperación). Pero mi carácter no me lo permite, entonces ahí estamos en un dilema con el doctor, y tratando de hacer las cosas que me permite y que no”, sostuvo.

“En el momento que sienta que debo parar, voy a parar. Por no parar es que me comienzan a dar estas cosas (descompensación) no quiero un desmayo o algo así que pueda alarmar a mis familiares o a la gente del set (de EEG) ”, mencionó Alejandra Baigorria.

