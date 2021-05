Yo soy: participante sorprende al imitar a Rocío Dúrcal con tan solo 7 años

Una joven imitadora enterneció el escenario de Yo soy, nueva generación con su interpretación de Rocío Dúrcal. La niña de tan solo 7 años llegó para intentar ocupar una de las sillas de consagrados.

Su presentación generó revuelo en el set de Latina debido a su corta edad y al profesionalismo que demostró durante los primeros minutos de su aparición. En una entrevista previa, aseguró no tener miedo de enfrentarse a contrincantes más grandes que ella porque confía en su talento.

“A mí me encanta bailar, cantar. Hoy día voy a imitar a Rocío Dúrcal. Me encanta porque ella levanta su mirada, me encantan sus vestidos, me enamora todo lo que ella hace. (...) Como yo tengo 7 añitos todos son mas grandes, pero yo no tengo miedo ”, dijo frente a las cámaras.

La novel participante decidió cantar “La gata bajo la lluvia”, una de las canciones más populares de la artista original. Los miembros del jurado no pudieron ocultar su orgullo mientras veían la presentación de la menor.

Luego de cantar, Mauri Stern, Katia Palma, Ángel López y Michelle Soifer se mostraron conmovidos por el desempeño de ‘Rocío Dúrcal’. “Eres una belleza, te adoro, tienes un futuro increíble. No sueltes tu pasión que es la música”, expresó el mexicano.

A pesar de que los integrantes de Yo soy halagaron su talento, la pequeña no pudo vencer a su contrincante ‘Cristina Aguilera’ y tuvo que dejar la competencia. Sin embargo, durante una conversación que tuvo con Karen Schwarz, la imitadora prometió volver en un futuro.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.