Nick Jonas se pronuncia luego de ser hospitalizado por un accidente en moto

Luego de que se reportara que había sufrido un accidente, Nick Jonas decidió esclarecer los hechos con sus fanáticos y seguidores. El cantante reapareció en televisión el último lunes 17 de mayo para la emisión de The voice, programa en el que es coach.

El conductor del espacio no dudó en hacer referencia a la información que se había divulgado entre la prensa internacional, por lo que le preguntó si se encontraba en buen estado de salud.

El integrante de Jonas Brothers contó detalles del suceso y desmintió que haya ocurrido durante el rodaje de una nueva producción cinematográfica, como se había comentado inicialmente. Aclaró que se cayó de una motocicleta, lo cual le provocó una fractura en las costillas y otras lesiones menores.

“He estado mejor, pero creo que estoy bien. (...) Solo quería adelantarme y mencionarlo, en caso de que no me muestre físicamente entusiasmado como de costumbre”, expresó durante los primeros minutos de The voice.

A pesar de que Nick Jonas aún se encuentra convaleciente por el reciente accidente que sufrió, demostró que aún conserva su buen sentido del humor. El artista y esposo de Priyanka Chopra le hizo un divertido pedido a Blake Shelton, otro de los mentores.

“Blake, por favor, no me hagas reír tanto, porque todavía duele cuando me río”, expresó el famoso artista. El comentario desató las risas de su colega, quien dejó entrever que este sería un plan de la ex estrella de Disney para ganarse la simpatía de los televidentes.

Nick Jonas es coach en la temporada 20 de The Voice. Foto: Instagram

Según informó el portal TMZ, Nick Jonas protagonizó un incidente el último sábado 15 de mayo. Se indicó que la gravedad de sus heridas ocasionó que sea trasladado en una ambulancia hacia un centro médico cercano.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.