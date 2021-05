Miss Puerto Rico asegura que dañaron su vestido antes de usarlo en la pasarela

Estefanía Soto, la representante de Puerto Rico en la última edición del Miss Universo 2021, reveló que el vestido de Eclíptica verde que lució en la etapa preliminar estaba dañado momentos antes de que subiera al escenario.

Durante una entrevista el medio puertorriqueño Wapa, la reina de belleza brindó declaraciones sobre su participación en el Miss Universo 2021.

“Estefanía pudo confirmar al noticiero que en efecto le vandalizaron el traje de noche que utilizó durante la preliminar, el traje de Eclíptica verde con el cual deslumbró a todos”, narró la periodista Aixa Vázquez, con quien Soto conversó en exclusiva.

“En el caso de ella pudieron arreglarlo porque no le cortaron el vestido, fue una pieza que llevaba el vestido que al parecer se rompió. Ella asegura que no se pudo haber roto por accidente (...). Aun así, eso no impidió que ella saliera esplendorosa la noche de la preliminar”, sostuvo la periodista.

Asimismo, la reina de belleza aseguró que no fue la única perjudicada de esa manera, pues hubo otras candidatas que también presentaron problemas con sus trajes.

En la misma entrevista, Estefanía también confesó haberse sorprendido tras conocer que no ingresó al top 5 en el concurso. “Fue una sorpresa, yo me preparé muchísimo y tenía muchísimo entusiasmo de poder llegar a esa parte de dar a conocer mi mensaje, mis pensamientos (...). Fue una sorpresa y un poquito de decepción, pero estoy contenta hice todo lo que estaba en mis manos, todo lo que tenía en mi control”, relató la representante boricua.

