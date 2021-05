La Uchulú se conmueve con mensaje de su abuelita: “No te olvides de mí”

El último sábado, La Uchulú se reencontró con El Shamuco en El reventonazo de la chola y causó sensación entre sus miles de seguidores. Tras días de haber protagonizado este divertido momento, se presentó en En boca de todos, donde abrió su corazón para hablar de su familia, sin imaginar que recibiría una gran sorpresa.

Durante la secuencia La ventana de las emociones, los conductores le mostraron a la participante de El artista del año un cuadro con la imagen de su abuelita y le preguntaron “¿Qué significa Teresa para ti?”. Ella respondió: “Es el amor de mi vida”.

Luego de ello, la producción lanzó un video en el que su pariente dedicaba unas emotivas palabras a la tiktoker. “Te saluda tu abuelita. Has logrado tus metas, has alcanzado la fama, solo te pido que no te olvides de Dios. Te quiero mucho y no te olvides nunca de mí”, expresó.

Al escuchar esto, La Uchulú se emocionó hasta las lágrimas y aseguró que todas y cada una de las cosas que hace en la vida son para su familia. “(A mi abuelita) le ofrezco el mundo entero”, expresó.

La Uchulú revela cuál es su mayor sueño

Hace aproximadamente una semana, durante una entrevista para En boca de todos, La Uchulú confesó que sueña con obsequiarle una casa a su madre y así retribuir todo el amor y cariño que le ha brindado a lo largo de su vida.

“Mi mayor sueño siempre, siempre, siempre va a ser sacar adelante a mi familia, comprarle una casita a mi mamá, más que todo cumplirle todas las cosas que ella de joven no ha podido”, comentó.

