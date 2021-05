Janick Maceta sorprendió a todos al anunciar que, tras haber participado en el Miss Universo 2021 y llegar a convertirse en la segunda finalista, renunció a todo lo que tenga que ver con certámenes de belleza.

“Ya me retiro. He logrado lo que quería lograr: que me escuchen, y solo espero contar con la oportunidad de tener las audiencias y que me den la oportunidad de abogar por los niños que sufren violencia sexual”, dijo la joven para Perú 21.

Tras sus declaraciones, Janick Maceta recurrió a sus historias de Instagram para explicar a sus seguidores por qué tomó la drástica decisión. La joven señaló que puso en prioridad su salud física y mental.

“Hay momentos en que simplemente debes parar para poder continuar. Han sido muchos meses de intenso trabajo y muy poco descanso. Necesito recuperarme completamente para seguir adelante con más fuerza que nunca . Recuerden que su salud tanto física como mental es primero: protéjanla siempre”, sostuvo en el post la ingeniera de sonido de 27 años.

Janick Maceta tras renunciar a los certámenes: Necesito recuperarme

Janick Maceta asegura que es peruana

Jancik Maceta se pronunció sobre las críticas que recibió por supuestamente no ser peruana, ya que vivió varios años en Estados Unidos. Ella aseguró que nació en Lima y está orgullosa de sus raíces.

“Yo nací un 9 de marzo de 1994 en Lima, Perú. Orgullosamente peruana, de padres peruanos. Raíces chanchamayinas y trujillanas. Stop fake news (paren las noticias falsas)”, escribió la modelo en sus historias de Instagram para aclarar los rumores sobre su nacionalidad.

Janick Maceta aclara rumores sobre su nacionalidad. Foto: Janick Maceta/ Instagram

