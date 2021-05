Janick Maceta revela inconvenientes antes de su presentación en Miss Universo

Durante una entrevista en el programa Mujeres al Mando, Janick Maceta dio a conocer la odisea que pasó minutos previos a su desfile por la pasarela en la etapa preliminar del Miss Universo.

Ante la pregunta de Thaís Casalino, una de las conductoras del programa, la Miss Perú se animó a contar los incidentes de esa noche, antes de presentarse con su traje de gala.

“Estaba ya a punto de cambiarme. No había nadie que me ayude a ponerme el vestido, no había nadie que me ayude a ponerme los zapatos; yo pedí ayuda, de verdad, y nadie se me acercaba”, contó la modelo peruana.

Reveló que quienes la ayudaron fueron sus compañeras, otras candidatas aspirantes a la corona, entre quienes se encontraban Laura Olascuaga, Miss Colombia, y Andrea Meza, Miss México.

“Vino mi amiga de Colombia, que era mi roommate. Se me rompió el arete, me trató de pegar el arte y no se pegaba. Luego vino México, que ahora es la nueva Miss Universo, y ella me empezó a subir el vestido”, relató la modelo.

“Diferentes compañeras me empezaron a ayudar... Y yo salgo con las hombreras incluso pegándolas, corriendo, con el moño en la mano para que me lo armen, y no me lo pudieron armar. Salí con un colet de colegio como niña de secundaria”, contó Janick entre risas.

La Miss Perú recuerda haber estado muy nerviosa y decepcionada, pues ya tenía algo preparado, pero más pudo su seguridad sobre el escenario.

“Es una locura porque yo estoy tanto tiempo planeando el peinado perfecto y salgo con un colet. Nadie entendía y los de producción se estaban volviendo locos (…). Me puse nerviosa, tensa. De ponto, me miran, me dicen: ‘Respira’, yo respiro y me preguntan: ‘¿Estás lista?’, les digo: ‘Estoy lista’, y salgo bien orgullosa con mi colet”, contó Maceta, quien generó risas entre las conductoras del programa.

