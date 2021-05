Don Tetto: “Queremos ser recordados como una banda de rock de culto”

La crisis en Colombia provocó que Don Tetto postergue su esperado concierto virtual Don Tetto: 18 años para el 26 de junio. No obstante, la banda de rock alternativo ha preparado una estrategia para introducir en su público las canciones que conforman su nuevo trabajo discográfico Castillos de arena.

La República conversó con Jaime Valderrama, bajista de la agrupación colombiana, quien devela detalles interesantes sobre el grupo, trayectoria y proyectos futuros.

Don Tetto cumple 18 años. Cuando iniciaron, ¿pensaron que iban a durar tanto?

En realidad, no sabíamos qué esperar. No puedo decir que no soñábamos con ser Don Tetto por mucho tiempo, estar en escenarios, seguir ensayando, haciendo música. Pero, también empezamos de una manera muy empírica, en el colegio. Éramos amigos que disfrutábamos de pasar un rato juntos haciendo música.

¿Cómo evolucionó Don Tetto en estos 18 años?

Un montón. Iniciamos en eventos muy pequeños entre 2003 y 2006. Solo queríamos mostrar nuestra música, tocar donde se pudiera, y así nos dimos a conocer en nuestra ciudad (Bogotá).

Tuvimos nuestro primer concierto masivo en Rock al Parque (2006), un evento de 50.000 personas.

De ahí tomamos la decisión de profesionalizar nuestro grupo, sacamos nuestro primer disco Lo que no sabías (2007) . Empezamos a viajar a nivel internacional. Estados Unidos, México y Perú fueron nuestros primeros destinos.

A partir de ahí todo fue diferente; empezamos a crecer como personas, a entender que no solo estábamos en un grupo, era un proyecto de vida. Evolucionamos en nuestros instrumentos, componer las canciones, buscar un sonido que cautivara y sorprendiera al público, año tras año.

Ahora, están a punto de sacar su quinto álbum, Castillos de arena...

Es un disco que nace prácticamente en el 2020, durante toda esta época de la pandemia. A inicios del año pasado sacamos la primera canción que se llamaba “Ahogándonos”; teníamos planes de ir para Perú, México, Ecuador. Íbamos a hacer un montón de cosas, pero todo se vio frenado.

¿Cómo aprovecharon ese alto abrupto?

Fue un tiempo de reflexión, de pensar cómo iba a ser la estrategia de Don Tetto una vez que esto pasara, porque también sabíamos que eso no iba a durar dos o tres meses. Sabíamos que eso iba a tener un plazo largo y debíamos construir de alguna manera algo que nos permitiera seguir.

¿Cuál es la estrategia planeada para Castillos de arena?

Es un disco muy importante, primero porque lo trabajamos de una manera independiente, somos nuestro propio sello disquero.

También pensamos que las 8 o 9 canciones que trae Castillos de arena no las podemos sacar de una, porque actualmente la gente pide nueva música de sus artistas cada mes, dos meses . Entonces, al mes y medio van a estar pidiendo otras nueve, y realmente ese no es nuestro estilo de trabajar.

Pero tampoco podemos sacar un disco de nueve canciones y dejar pasar un año y medio para sacar otro, porque estaríamos yendo en contra de lo que es la música hoy en día.

Entonces, decidimos mostrar Castillos de arena a lo largo del 2021, ir sacando canción por canción para que tenga siempre cada dos meses un lanzamiento con su propio videoclip, en donde podamos mostrar una coherencia entre nuestro arte, la música y tecnología.

Los videos van a tener cierta conexión entre cada uno de ellos. No es una historia narrativa o algo así, pero sí tienen una conexión,

¿Cuál fue la primera canción que lanzaron en 2021?

Se llama “No vamos a perder”, la estrenamos el 26 de marzo. Es una canción llena de energía. Con un sonido renovado, una guitarra con efecto, algunos deeps electrónicos, cosas diferentes, pero que de alguna manera no deja de ser Don Tetto.

También es importante que la música hoy en día traiga un mensaje. “No vamos a perder”, habla de cómo estamos viviendo hoy en día, el afán por tenerlo todo. A veces, tener tanta información, el poder compartir con otras personas en redes sociales, querer ser el número uno; si no lo sabes manejar acabas por no disfrutar los mejores momentos, la familia.

Ahora se viene “Entre norte y el sur”...

Es un sencillo que debido a los acontecimientos en nuestro país y en solidaridad con las personas que están buscando un cambio en el gobierno, decidimos aplazarlo para el 18 de junio .

“Entre el norte y el sur”, es una canción más romántica, y habla de cuando pierdes un ser querido, lo recuerdas en todas partes.

En estos 18 años, ¿qué canciones de Don Tetto te resultan más especiales?

Es un poco difícil, porque cada canción que ha salido de Don Tetto, e incluso otras que no han sido sencillos, hacen parte de tu historia, de tu vida, como persona, porque siempre hemos sido muy honestos y sinceros en nuestras letras.

Hay canciones que cuando voy a Perú me parecen importantes como “No digas lo siento” (2010), “Mi error” (2010), canciones que nos dieron a conocer en el público peruano.

Canciones del primer disco como “Ha vuelto a suceder”, “Fallido intento” “Adicto al dolor (lágrimas)” son temas que marcaron una etapa en nosotros cuando teníamos veinte años.

Si tengo que escoger entre toda nuestra discografía estaría entre “Vamos a perder” (2021) o “Entre norte y el sur” (2021), porque siento que este nuevo sonido de Don Tetto, es una propuesta nueva en un momento en que la música es predecible.

Ustedes han venido promoviendo el festival Día del Rock Colombia, ¿cómo nace esta experiencia?

Acá en Colombia hay mucho talento, y eso fue una de las razones por las cuales empezamos con nuestra empresa a priorizar este festival porque si tomamos por ejemplos como el Día del Rock Peruano o el Viva Rock, porque hay tantas bandas peruanas que pueden juntarse y tocar en un estadio para 50.000 personas, por qué en nuestro país no, habiendo tanto talento.

Hay bandas como Aterciopelados, Doctor Krápula, I.R.A., La pestilencia, o bandas emergentes como Apolo 7, entre otras, tienen un gran público, muchos de ellos han tenido una trayectoria, reconocimientos nacionales e internacionales. Entonces, sentimos que debíamos empezar a generar una unión entre todas esas bandas, entre todas esas generaciones.

Ya llevamos cuatro ediciones, tres físicas, para más de 10 a 12.000 personas, que es un gran crecimiento y la digital, fue el año pasado.

El digital fue el primer festival en Latinoamérica en realidad virtual; tuvimos bandas como LosPetitfellas, nosotros también fuimos parte del listado de artistas y tuvimos la oportunidad de ser los productores. Esa experiencia fue una locura.

Esperamos que la vida nos brinde la oportunidad en 2022 de volver a hacerlo en físico, y que la gente pueda seguir conviviendo con sus artistas.

De hecho, para el físico del 2020, en febrero, tuvimos a Difonía de Perú, lo cual fue increíble porque hemos hecho grandes amigos en el país a lo largo de todos los años.

Tener a Charlie Parra, su grupo, para forjar esa conexión entre Colombia y Perú, nos pareció increíble.

Con Tourista estuvimos en Jamming 2019, en Perú. Y tuvimos la oportunidad de tocar una canción de ellos.

Perú siempre ha sido un país en el que nos sentimos como en casa y esperamos seguir aportando y que esa conexión crezca.

¿Cómo vislumbras el futuro de Don Tetto?

Solo Dios sabe. Nos vemos como una banda aspiracional, nos vemos como personas dentro de la música y la cultura, no solo de nuestro país, de Latinoamérica . Influyentes en la sociedad, no sé si políticamente porque nunca ha sido nuestra onda, pero sí influyentes en las generaciones que quieren construir a través del arte, de la cultura, de la música.

Sentimos que queremos ser una banda de rock recordada, de culto, legendaria dentro de la música , ese es el proceso, hay que dividirlo, superar cada dificultad, ascender poco a poco y construir algo sólido que nos permita hacer esto toda la vida, eso es lo que buscamos como Don Tetto y así nos vemos a futuro.

