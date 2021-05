Daniela Darcourt: “‘Te equivocaste conmigo’ es como un grito de protesta”

“Es un nuevo concepto, una nueva yo por así decirlo”, comenta Daniela Darcourt sobre su disco con temas inéditos. La cantante busca esa “nueva imagen” bajo la producción del peruano ganador del Grammy Tony Succar.

“Es como un hermano para mí, siempre estamos en comunicación, nos apoyamos en lo personal y laboral, estamos muy orgullosos del paso que da cada uno y yo, la verdad, estoy muy contenta de tener a alguien como él como amigo y siendo parte de mi carrera. Tenemos planeado hacer muchas cosas durante este año”.

Según adelanta, el disco que tiene como sencillo ‘Te equivocaste conmigo’, canción del autor de ‘Fabricando fantasías’, Jorge Luis Piloto, forma parte de “un hilo conductor” con el que contará su historia y las “trabas” que tuvo al iniciar su carrera.

“Fue una canción que yo elegí. Quise que sea la primera porque va con lo que me ha pasado en la vida. El título del tema lo dice todo, claro, la gente lo va a llevar por el lado amoroso, pero lo llevo más por el lado laboral y artístico, por los que me dijeron que no, que ya no se iba a poder y que ahora me ven sacando música. Pero la gente le va a dar el significado que quiera, por eso la elegí, porque puedo hablar tranquilamente de mi proceso de aprendizaje. Es raro hablar en tercera persona, pero bueno, Daniela Darcourt es el producto también y por eso quiero decirles que detrás de la artista hay una mujer, esa chibola de 25 que parece de 50 con lo que ha vivido, que da un mensaje de empoderamiento”.

No es la primera vez que Darcourt comenta lo difícil que le resultó lograr un espacio en los escenarios locales, dice que sufrió de acoso sexual y que intentaron “frenar” su carrera. “No solamente es el hecho de ser mujer, sino el ser joven, que alguien joven pueda hacerle la competencia a alguien mayor es como: ‘¿Cómo? ¿Ella? No hay manera’. Tratan de cerrarte las puertas y esas cosas… con esta canción es como una cachetada a la gente que se portó mal conmigo, es como un grito de protesta, es decirles que ya no me importa lo que hacen para bloquearme el camino y que a partir de ahora no hay miedo”.

De hecho, cuenta que con parte de la letra y el video de ‘Te equivocaste conmigo’ se dirige a alguien de la industria. “Ya lo contaré, pero hay una parte de la canción con la que se entenderán las propuestas que alguna vez llegaron, esa gente quería un beneficio y no contribuir con el sueño de hacer música”.

Sobre el disco añade que el proyecto con Succar es ambicioso artísticamente. “Si la gente no te quiere, no te consume y de nada sirve gastar millones y millones. Hay mucha gente talentosa que no triunfa por sus actitudes o porque se dedica a esto solo por dinero, y esta es una conexión con la gente”.

En ese sentido, comenta que no puede estar ajena a la coyuntura. “No vivo en una posición acomodada, entiendo que la gente escuche cosas y le parezca más de lo mismo, más para mi generación, vivimos en un mundo donde es más práctico conocer, acceder a libros, ya no somos esos borreguitos que nos van a tomar el pelo, ya no somos ajenos a encontrar respuestas. Entonces, me uno a lucha que tuvimos cuando salimos a marchar. Vivimos en una incertidumbre política en la que no sabemos qué vamos a hacer. Pero paños fríos, debemos pensar lo mejor para el país y no para uno personalmente. Y definitivamente saldremos a marchar y alzaremos nuestra voz, los artistas también tenemos que poner información en redes, como en su momento lo hicimos y lo hice también yo”.

