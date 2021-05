Daniela Darcourt lloró antes de presentar su video “Te equivocaste conmigo”

Daniela Darcourt es una de las artistas peruanas que más está destacando actualmente en el género salsa. Ella acaba de estrenar su más reciente video de la canción “Te equivocaste conmigo” y, antes de lanzar el material, se mostró muy vulnerable.

A través de una transmisión en vivo, la joven cantante se contactó con sus seguidores para hablar de sus emociones.

“Aquí en mi país y en el mundo entero los artistas son seres humanos y tienen derecho a sentir como ellos quieran”, comenzó diciendo la salsera antes de estrenar el video.

Asimismo, Daniela Darcourt contó que no vio cómo quedó el clip, ya que sabía que le iba a afectar.

“No he visto el video, no lo he visto porque era algo que le pedí a mi equipo, no verlo hasta el final porque sé que me voy a emocionar más de lo que ya lo estoy”, dijo entre lágrimas.

Sobre la canción, la salsera reveló que para ella fue un proceso largo y doloroso. “Esta canción que ha sido un dolor de cabeza, pero un gran descubrimiento en lo personal”, indicó.

Finalmente, Daniela Darcourt recordó a sus seguidores que los artistas son humanos y tienen emociones, y no deben ser criticados por tener días buenos o malos.

“ A partir de ahora, y eso es algo que tengo como meta, de que el hecho de llorar en una red social no quiere decir que uno lo haga por pena, por cinco minutos de fama, no . Quiero empezar a decirles que el artista es un ser humano y si nadie lo hace, pues quiero ser yo quien lo haga, que empiece a normalizar. El artista lo hace porque siente, porque tiene problemas, porque extraña muchísimo a alguien, porque necesita mucho a alguien”, explicó.

