Alejandra Baigorria preocupó a sus fans al sufrir una descompensación en la reciente emisión de Esto es guerra, el último 19 de mayo. La combatiente aseguró no poder respirar, por lo que fue atendida de urgencia.

Según se pudo apreciar en las imágenes del programa, la competidora no pudo terminar uno de los circuitos y cayó al suelo repentinamente.

Tras este suceso, la empresaria peruana se pronunció y contó detalles en América espectáculos sobre su estado de salud.

“ Pasé por una enfermedad y me está costando demasiado. Entreno todos los días, pero mis pulsaciones llegan hasta 191 que, hablando con los doctores, no es normal, no está bien, siendo una persona deportista”, sostuvo Baigorria.

“ Se me cierra el pecho horrible , no tengo aire, no tengo fuerza. Ya había subido el tema de la hemoglobina, pero vamos a ver qué pasa ahora. Tal vez lo empeoré o estoy forzando algo que no debería forzar”, agregó la novia de Said Palao.

VIDEO

Alejandra Baigorria llora al volver a los Combatientes

La empresaria de Gamarra vivió un incómodo momento al tener que regresar al grupo de los Combatientes. La decisión fue tomada por Yaco Eskenazi, quien tuvo que elegir entre ella o Melissa Loza.

Tras su anuncio, ella rompió en llanto y lamentó dicha elección. “No quiero que malinterpreten mis lágrimas, sino quiero explicar porqué (está llorando). No es que yo no quiera estar en los Combatientes, no quiero que sientan eso, al contrario, ahora voy a hacer una promesa como la hice antes”, dijo entre lágrimas.

“Me voy con el corazón dolido, yo sí amo a los Guerreros, levanté la copa con ellos, pero ahora me toca luchar con los combatientes”, sentenció.

