Mauri Stern advierte a Michelle Soifer en Yo soy: “Yo no vengo a pelear”

Mauri Stern y Michelle Soifer, quienes han tenido algunas discrepancias en Yo soy, vivieron un polémico momento en el programa que se emitió este martes 18 de mayo. En esta ocasión, los integrantes del jurado se vieron enfrentados luego de un comentario hecho por Karen Schwarz.

Cuando celebraban virtualmente el cumpleaños de Tony Succar, la conductora le comentó al percusionista que el productor musical y la exintegrante de Esto es guerra se han convertido en protagonistas de una nueva historia por sus discusiones.

Ante ello, Mauri Stern acotó que no tiene intenciones de discutir con “gente”, refiriéndose a Michelle Soifer y sus otros compañeros; sin embargo, estas declaraciones no fueron tomadas a bien por la cantante, quien le dio una contundente respuesta.

“No hay ninguna historia, ni yo voy a caer en eso, porque no tengo cuatro meses acá para discutir con gente, que quede claro”, señaló Stern.

“Señor, me presento, mi nombre es Michelle Soifer y soy artista peruana. Mucho gusto”, aseveró la ex chica reality.

“Es que hablamos un lenguajes distintos, yo no vengo a pelear ni con Katia, ni con Angel ni con Michelle con nadie. Nada más ponemos las cosas en claro, vengo enfocado en trabajar para que estos chicos logren ser mejores. A veces estamos de acuerdo y a veces no. Yo no vengo aquí para decir que si me vio bien o mal, porque eso es inventar historias que no hay”, sentenció Mauri Stern.

Mauri Stern y Michelle Soifer en desacuerdo por show de ’Jeanette’

Hace unos días, Michelle Soifer y Mauri Stern tuvieron un cruce de opiniones sobre el show de ’Jeanette’ en Yo soy. El productor aseguró que la imitadora hizo un buen trabajo, pero que le faltaba copiar algunos gestos de la original; sin embargo, su colega indicó que esta sí hizo un buen trabajo.

“Lo lamento, Mauri, pero yo sí pienso que Jeanette fue coqueta”, señaló ’Michi’, a lo que Mauri replicó “El mensaje que le dejas a Jeanette es muy peligroso para ella. La artista original sonreía más, esa era su arma secreta. Que no esté satisfecha para que siga mejorando”.

