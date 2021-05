Guty sobre salida de Yaco Eskenazi de EEG: No habrá mejor capitán que tú

En la pasada edición de Esto es guerra, Yaco Eskenazi, una de las figuras emblemáticas del reality, anunció su salida del programa, debido a que ‘El Tribunal’, decidió que él y Mario Hart competirían con sus equipos.

“Tribunal, me está poniendo en una situación muy difícil, porque usted sabe perfectamente cuál fue el acuerdo que tuvimos hace algunos meses el estar aquí. Por más que yo sea una persona competitiva y tenga un león dentro de mi corazón, hay ciertas cosas que tengo de respetar y cosas que no puedo hacer”, expresó el esposo de Natalie Vértiz.

“ Por más que yo quiera competir, yo no puedo competir. Usted sabe que aquí en EEG entregué todo, me lesioné en una rodilla y me operé. Y eso no me permite jugar al nivel que juegan mis compañeros. Yo tengo compromisos asumidos, estoy en pleno rodaje de una novela. Además, tengo un compromiso con Mi mamá cocina mejor que la tuya, y no puedo exponerme a tener una lesión aquí y no poder cumplir con mis otras obligaciones”, agregó.

Tras esta decisión que dejó sorprendidos a todos, Guty Carrera, quien también formó parte del programa en su momento, se pronunció al respecto y le envió un emotivo mensaje en redes sociales.

“Abrazo, maestro. No va a existir mejor capitán para los Leones que tú. Mis mejores deseos en todos tus proyectos amigo mío”, expresó el popular ‘Potro’ en sus historias de Instagram ante la salida de Yaco Eskenazi.

Publicación de Guty Carrera Foto: Instagram

