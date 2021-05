Fernando Zevallos: “Los extremos siempre son malos”

El fin de semana, una fotografía sobre la venta de un local, anexo a la casona histórica de La Tarumba, el emblemático circo peruano, se viralizó en Twitter. Muchos lamentaron lo que vieron y creyeron que se trataba del fin de la compañía, algo que desmintió su director, Fernando Zevallos.

“Es una pena tener que deshacernos de ese local, pero aclaro que no es la casona histórica, donde antes de La Tarumba fue un centro cultural donde se presentaron obras de teatro dirigidas por personajes muy reconocidos como Alberto Ísola, Alfonso Santisteban o Edgar Guillén. Nosotros no vamos a poner en riesgo esa casona ni a La Tarumba ni a todo el equipo humano que la conforma. Estratégicamente hemos decidido vender el local del frente como para poder, digamos, sobrevivir, seguir batallando y prepararnos para el próximo año que estamos seguros vamos a poder levantar la carpa nuevamente”.

Agrega que “la situación es tan difícil que uno tiene que tomar acciones importantes. Creo que estamos no solo en una crisis de salud, sino en una economía de guerra, y por eso es este sacrificio. Estoy seguro de que nos vamos a recuperar. La Tarumba ya no le pertenece a un grupo de personas, le pertenece al público y esa responsabilidad nosotros la tenemos muy presente”, dice confesando que aún no sabe si habrá espectáculo virtual para Fiestas Patrias.

¿De qué depende?, ¿de las elecciones?

No solo es la pandemia, las elecciones hacen el escenario un poco complicado. Incluso, uno de los proyectos que estoy trabajando va más allá de La Tarumba. Nos hemos reunido el gremio circense y a partir de la necesidad de mucha gente de circo que no recibió un bono, que no tenía cómo sobrevivir, se ha creado el Circo Peruano Unido y se ha empezado a hacer acciones solidarias y apoyar a la agente. Y a partir de ahí empezamos a hablar de lo que sería necesario para visibilizar el circo, para que el circo sea tomado en cuenta, para que sobre todo los artistas, los trabajadores, no estén tan abandonados. Una de esas acciones será una muestra fotográfica que pretende mostrar los últimos 100 años del circo en el Perú. Hubiera querido hacerla en julio, en temporada, pero por esto de las elecciones será para después, estamos en eso.

Tus espectáculos patrios siempre tenían un mensaje. ¿Qué te parece la coyuntura?

Me preocupa bastante por el hecho de que el país se haya polarizado. Evito hablar de política porque no es lo mío, pero como ciudadano me parece que el escenario que tenemos era el peor escenario que se podía presentar. Los extremos, sean en política, religión o fútbol, lo que sea, siempre son malos. Entonces, ahora lo que yo pienso es en el Perú y realmente en sobrepasar esta etapa, estos cinco años que se vienen, lo mejor posible.

Castillo o Keiko, uno de ellos será el presidente...

Y no me identifico con ninguno. Creo que hay una vocación autoritaria de parte de los dos y eso es muy peligroso, ¿te imaginas a un artista? Jamás va a votar por alguien con una vocación tan autoritaria como estos dos personajes, pero, bueno, no me hagas hablar de política.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.