EEG: Paloma Fiuza habla sobre su caída en el programa

Un preocupante momento se vivió en el set de Esto es guerra cuando Paloma Fiuza sufrió una dura caída durante una competencia donde se enfrentaba a Ducelia Echevarría.

La modelo, quien es considerada una de las participantes más fuertes del reality, dejó en shock a los conductores y sus compañeros al caer del circuito de un metro de altura.

Tras este suceso, en una conversación con América espectáculos, la chica reality contó cómo se sintió en ese momento.

“Sí, horrible, pensé que me había lesionado, el pecho se me cerró, me asusté muchísimo”, expresó la brasileña tras resbalarse en la competencia.

Asimismo, Paloma Fiuza mencionó que cree que tiene un ángel protector que siempre vela por ella, ya que la caída pudo haber traído como consecuencia una fuerte lesión.

“Tengo un ángel que siempre está a mi lado y que me protege porque me pude haber lesionado el hombro” , sostuvo.

Por otro lado, la modelo brasileña se refirió al exitoso concurso que ha incluido Esto es guerra en el programa, ‘Ticktokers, los rivales’, donde muchos están presumiendo sus grandes habilidades en esta afamada plataforma digital.

“Estoy feliz. Es súper divertido, hay estilos diferentes, pero nada. Hay mucho talento y me siento afortunada de elegir. El programa está dando la oportunidad para talentos nuevos”, señaló Paloma Fiuza.

