EEG: Alejandra Baigorria sufre descompensación en plena competencia

En la reciente edición de Esto es guerra, Alejandra Baigorria preocupó a todos al sufrir una descompensación durante uno de los juegos en donde se enfrentaba a Karen Dejo. Tal parece que el infortunado hecho se dio por una lesión en el tobillo que tenía la empresaria.

Tras esto, Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz, se mostraron muy preocupados por ello y tuvieron que recurrir a los paramédicos para que puedan auxiliar a la también empresaria.

La modelo se mostró bastante afectada y no pudo evitar llorar de dolor al mencionar que tenía dificultad para respirar.

“No puedo, me falta el aire, me ahogo” , decía la chica reality, mientras los paramédicos intentaban reanimarla y la sacaban fuera del set.

Debido a que Alejandra Baigorria abandonó la competencia por su lesión, Karen Dejo tuvo ventaja y logró ganar la competencia, dándole el punto al equipo de los ‘guerreros’.

Alejandra Baigorria revela problemas de salud

Hace unas semanas, Alejandra Baigorria mediante sus redes sociales, contó que tenía algunos problemas de salud.

“Me siento un poco mal porque hoy, como que otra vez, después de una semana de descanso por toda esta infección que he tenido, (me afecta) la anemia que tengo, la baja de glóbulos rojos, la baja de hemoglobina, un desastre. No me ha permitido hacer deporte ni me ha hecho bajar de peso, es todo un proceso que no me hace pasarla bien”, dijo Alejandra Baigorria.

