Demi Lovato afirma que se identifica como una persona de género no binario

Demi Lovato reveló que se identifica como una persona de género no binario en su nuevo podcast 4D with Demi Lovato. En medio de una conversación con el escritor e intérprete Alok Vaid-Menon, quien tampoco se reconoce como hombre o mujer, la cantante explicó que descubrió su identidad sexual después de un largo proceso de introspección.

“Durante el último año y medio, he estado haciendo un trabajo de sanación y autorreflexión y, a través de este trabajo, he tenido la revelación de que me identifico como no binaria”, acotó. “Siento que esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género y me permite sentirme más auténtica y fiel a la persona que sé que soy, y todavía estoy descubriendo”, añadió la intérprete de “Heart attack”.

Demi Lovato fue enfática al señalar que aún está encaminada en su autorreflexión, por lo que no busca poseer una verdad absoluta, sino más bien inspirar a otras personas a aceptarse tales y como son para que puedan vivir su vida a plenitud.

“Todavía estoy aprendiendo y entrando en mí misma, y no pretendo ser una experta o portavoz. Compartir esto con vosotros abre otro nivel de vulnerabilidad para mí. Estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos”, precisó la exestrella Disney, quien dio a conocer que ahora desea cambiar sus pronombres.

Demi Lovato reflexiona: “Está bien pedir ayuda”

A inicios de abril, Demi Lovato estrenó el videoclip de su tema “Dancing with the devil” en el que recordó los duros momentos que vivió a causa de sus adicciones. Con este clip, la artista ha buscado motivar a más personas a pedir ayuda cuando realmente lo necesiten.

“El video musical ya está disponible. Gracias por escuchar y gracias por escucharme. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, recuerde que está bien pedir ayuda”, mencionó.

