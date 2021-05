Daniela Darcourt estrena nueva canción compuesta por ganador del Grammy

La cantante de salsa Daniela Darcourt estrenó su nuevo tema “Te equivocaste conmigo” durante una entrevista para Magaly TV, la firme. La canción fue producida por el músico peruano Tony Succar y compuesta por el cubano Jorge Luis Piloto, ganador nueve veces del Premio Grammy.

Después de dos años de ausencia en la música, la joven artista contó que ha sido una etapa difícil para ella sobrellevar la crisis por la pandemia. Ahora, es directora de su propio equipo de producción.

“Ha sido un proceso tedioso, no tenía un productor, he hecho mis cosas sola... El programa es mío, la empresa es mía, soy mi propia jefa, soy cien por ciento dueña de mí”, declaró la salsera.

“Hay artistas que llenan millones y millones de vistas, pero los pones en una tarima y no llegan a 100 personas. Creo que el cariño de la gente no se demuestra con números, sino con acciones”, agregó.

En la descripción del videoclip de “Te equivocaste conmigo” en YouTube, Daniela Darcourt envió un mensaje a sus seguidores sobre el emotivo significado que tiene esta canción para ella. Asegura que marca un nuevo inicio en su carrera musical.

“Para mí significa muchísimo. A lo largo de mi vida he sufrido muchos golpes, me he caído en muchas oportunidades, pero eso no es lo que importa. Cada vez que uno se cae, debe levantarse. ‘Te equivocaste conmigo’ marca el inicio de un nuevo episodio, de una Daniela que tiene el control de sus decisiones de la mano del mejor equipo para lograr todo lo que siempre he soñado. Detrás de la artista hay un ser humano muy frágil y esa soy yo. Los amo”, escribió la cantante de salsa.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.