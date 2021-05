Yaco Eskenazi deja EEG: “Estar aquí es recordar los mejores años de mi vida”

Durante el último programa de Esto es guerra, el tribunal decidió que los capitanes Yaco Eskenazi y Mario Hart, a partir de mañana, competirían con sus equipos. Ante la decisión, el esposo de Natalie Vértiz dio un paso al costado.

“Tribunal, me está poniendo en una situación muy difícil, porque usted sabe perfectamente cuál fue el acuerdo que tuvimos hace algunos meses el estar aquí. Por más que yo sea una persona competitiva y tenga un león dentro de mi corazón, hay ciertas cosas que tengo de respetar y cosas que no puedo hacer”.

“Por más que yo quiera competir, yo no puedo competir. Usted sabe que aquí en EEG entregué todo, me lesioné en una rodilla y me operé. Y eso no me permite jugar al nivel que juegan mis compañeros. Yo tengo compromisos asumidos, estoy en pleno rodaje de una novela. Además, tengo un compromiso con Mi mamá cocina mejor que la tuya, y no puedo exponerme a tener un lesión aquí y no poder cumplir con mis otras obligaciones”, sostuvo.

Ante el suspenso y la respuesta de ambos capitanes, el tribunal planteó que la decisión recaía en ellos. Asimismo, se dirigió a los dos y les dijo que “esta siempre será su casa”.

“ No tengo mucho que pensar. Me duele en el alma y en el corazón tomar esta decisión, pero tengo claro qué es lo que tengo que hacer y cuáles son mis compromisos. Yo sí tengo que dar un paso al costado, no puedo continuar. Si este es el momento, tengo que asumirlo como hombre que soy y con el dolor que esto trae, aceptar que ha llegado el momento de despedirme ”, dijo el capitán de los ‘guerreros’ con tristeza.

Yako se despidió de la producción, los equipos y, sobre todo, de Johanna San Miguel. “Me siento feliz de haber vivido estos meses aquí contigo, con Melissa. Estar aquí es recordar los mejores años de mi vida. Casualmente, mi esposa de nuevo está esperando un bebé y se juntaron muchas cosas”, contó.

Finalmente, el tribunal aceptó la decisión de Eskenazi y le dedicó un mensaje emotivo. “Estoy orgulloso de tu crecimiento y no solo en lo artístico, sino en el gran ser humano y la increíble persona que es usted. Sabe que siempre va a poder contar conmigo”, dijo la voz del tribunal.