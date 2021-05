Vania Bludau recibe la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19

A fines de abril, Vania Bludau recibió la vacuna contra la COVID-19 y reveló que solo tuvo un ligero dolor en uno de sus brazos. Ahora, le contó a sus seguidores de Instagram que recibió la segunda dosis.

En uno de sus primeros videos lució nerviosa dentro de un auto. “Les cuento que me estoy yendo a poner la segunda dosis de la vacuna y estoy medio nerviosa porque la primera vez me dolió el brazo. Me dicen que la segunda duele un poco más”, sostuvo a través de sus historias.

Asimismo, la influencer también respondió cinco preguntas que le hicieron sus fans por esa plataforma. Una de ellas fue por qué no se había puesto la vacuna Johnson. A lo que respondió: “No estaba disponible, la habían suspendido por un tiempo, así que me tocó ponerme la Pfizer”.

La novia de Mario Irivarren añadió: “Una opción que me dieron es de poder hacerme a los 28 días, pero también me dijeron que podía a los 21, así que hoy fue mi día 21 y me fui a poner la vacuna de la segunda dosis”.

Finalmente, la exintegrante de Esto es guerra mostró un video donde le aplican la aguja y junto a ella una frase “Segunda dosis hecha”. Ella se sumó a los diversos artistas peruanos que fueron a Estados Unidos a recibir la vacuna.