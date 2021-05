Patricio Parodi revela que Flavia Laos será modelo de un nuevo videoclip

A poco tiempo de haber participado en el videoclip de “Problema”, del reconocido exponente de reggaetón Daddy Yankee, la actriz y cantante Flavia Laos ya está trabajando en otro proyecto musical. Así lo anunció su pareja, Patricio Parodi, en una entrevista para América Televisión.

El modelo fue consultado por el viaje de Flavia Laos a Estados Unidos, y este reveló que la cantante se encuentra en dicho país por motivos de trabajo. “Está en Estados Unidos trabajando con su hermana. Está en compañía de su tía y va muy bien”, señaló el participante de Esto es guerra.

Sin embargo, no se animó a revelar con quién estaría trabajando la influencer. Según el modelo, es una sorpresa que ella misma debe dar. “Sé que tenía muchas ofertas, ya ha grabado en otros (videoclips). Eso lo dejo en stand by porque es sorpresa de ella, yo no la voy a quemar”, dijo entre risas el chico reality.

En la corta entrevista, Patricio también señaló que los viajes de Flavia son algo a lo que ya están acostumbrados. “Ella viaja cuando tiene que trabajar y yo la entiendo. Yo trabajo de lunes a viernes, y a veces a ella le sale trabajo para alguna marca y tiene que ir. A veces me invita también porque las marcas trabajan así. A veces puedes ir con un acompañante, otras veces nos contratan a los dos, pero muchas veces no puedo ir por el programa. Entonces, ella va sola”, mencionó el ‘guerrero‘.

Asimismo, se mostró orgulloso por los éxitos en la carrera profesional de su pareja. “A mí me gusta verla feliz, me gusta ver que ella disfruta haciendo lo que le gusta”, culminó Parodi.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.