Pamela Franco sobre Christian Domínguez: En mi hogar se vive pura felicidad

Pamela Franco y Christian Domínguez fueron sometidos a comprometedoras preguntas en el set de América hoy, donde la bailarina dejó en claro varios puntos sobre su relación con el cumbiambero.

La concursante de El artista del año respondió sobre las bromas que le hacen al cantante sobre sus exparejas. La bailarina señaló que no está molesta con las presentadoras Ethel Pozo y Janet Barboza, quienes siempre ponen a su pareja en situaciones un poco comprometedoras. Y aseguró que ella está tranquila porque en su hogar solo se respira amor.

“Yo no me molesto, es más, con ustedes (conductoras de América hoy) no me molesto, el problema es con el productor porque él es el que trama todo”, dijo entre risas la mamá primeriza.

Asimismo, Pamela Franco explicó que sabe muy bien quién es Christian Domínguez, y que no está de acuerdo con los comentarios que quieran generar conflictos en su familia.

“Yo no me molesto con Christian, no tengo por qué hacerlo, sé con quién me metí, lo que me incomoda son los comentarios mal intencionados de otras personas. Si yo me voy a molestar cada vez que dicen algo de él, mejor me separo de una vez”, comentó.

Además, Pamela Franco aseguró que ella vive uno de los mejores momentos, ya que en su familia existe mucho amor.

“Yo soy feliz, en mi hogar se vive pura felicidad. A veces, la gente piensa que somos muy melosos, pero aquí (en TV) no somos nada, en casa nos tratamos con mucho amor, y mi vínculo familiar es lo mejor que tengo”, añadió.

Sobre Isabel Acevedo, la bailarina señaló que le tiene sin cuidado que a Christian Domínguez le pregunten por su expareja.

“Qué bueno que han hecho esa pregunta. Para mi la señorita me tiene sin cuidado. Christian está en otra etapa de su vida. Es más, va a ser abuelo, y lo van a seguir vinculando a personas de su pasado, que no tiene nada que ver”, explicó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.