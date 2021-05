Naomi Campbell sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que se convirtió en madre por primera vez a los 50 años de edad. La supermodelo usó sus redes sociales para hacer una tierna publicación dedicado a su bebé.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la famosa británica compartió este martes 18 de mayo la feliz noticia con una dulce foto de su mano sosteniendo los pies del recién nacido.

“ Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de toda la vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay mayor amor”, escribió la celebridad en la descripción de la tierna postal, que en menos de 6 horas superó las 700.000 reacciones.

Naomi Campbell no solo remeció las redes, sino también a sus amigos famosos, quienes se mostraron emocionados por la noticia.

La cantante Rita Ora escribió: “Nadie se merece esto más que tú”, mientras que la actriz Selma Blair comentó: “Reina madre ahora. Maravilloso. Todas las bendiciones ya lo son. Felicitaciones a los dos. Sé que eres una mamá ángel. Amor a todos”.

A esta celebración también se unieron la protagonista de Game of Thrones, Sophie Turner, quien también hace poco se convirtió en mamá, Zoe Saldana, Kim Kardashian, y el diseñador Marc Jacobs.

Naomi Campbell se convirtió en mamá por primera vez a los 50 años

Hasta el momento, no se sabe más detalles del bebé de Naomi Campbell. No obstante, la madre de la top model también compartió la misma foto con el siguiente mensaje: “Estoy más que emocionada porque he esperado mucho tiempo para ser abuela”.

