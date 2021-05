Miss Universo: Jessica Newton revela cuáles son los planes de la Miss Perú

La labor de la Miss Perú no termina con su participación en el Miss Universo 2021. La organizadora Jessica Newton reveló cuáles son los planes que la representante peruana Janick Maceta tiene para los próximos meses.

En una entrevista para Magaly TV, la firme, la ex reina de belleza mencionó que la joven modelo busca continuar con la promoción de su fundación Little Héroes Perú, que apoya a los niños y niñas que sufren de violencia sexual.

“Ella tiene varias entrevistas en Estados Unidos, quiere impulsar su ONG y desea, en el algún momento, ser una vocera internacional de todo lo que es su fundación”, expresó Jessica Newton.

Además, Janick Maceta planea incursionar en la televisión y en el cine debido a que también es ingeniera de sonido y tiene conocimientos en producción audiovisual.

“Le apasiona el mundo de la televisión y el cine, no solo estar detrás, sino también delante de las cámaras. No me extrañaría verla siendo parte de la televisión y estando al frente”, agregó la organizadora del Miss Perú.

Janick Maceta cuenta detalles sobre el traje típico peruano

La modelo de 27 años contó que el traje típico que usó durante la gala preliminar del Miss Universo le causó heridas en su cuerpo. “Amanecí llena de moretones, con las piernas hinchadas, con cortes, aún así di lo mejor de mí”, declaró la Miss Perú para el programa de Magaly Medina.

