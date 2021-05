Janick Maceta sobre su discurso contra la violencia: Fue un momento difícil

Uno de los momentos que más llamó la atención y emocionó en el Miss Universo 2021, celebrado el último domingo 16 de mayo, fue la repuesta de Janick Maceta sobre la violencia sexual y doméstica.

La joven ingeniera de 27 años concedió una entrevista a Magaly Medina para hablar acerca de los detalles de la ceremonia. En medio de la conversación, la conductora no pudo evitar consultarle sobre su potente discurso.

“Es algo que me llamó la atención de tu discurso y que estaba sensibilizando ese escenario. Tú dices: ‘Yo he sido la heroína de mi propia historia’. Me parece una frase tan cargada, fuerte, y agregas: ‘Nunca permitan que silencien sus voces’. ¿Alguna vez has sido víctima de violencia o abuso en tu vida?”, preguntó la conductora de Magaly TV, la firme a la Miss Perú.

Ante esto, Janick Maceta explicó que, para ella, estar parada a la atenta mirada de millones de personas no fue nada sencillo, ya que exponía parte de su vida. Sin embargo, indicó que buscaba que su discurso vaya más allá de hablar de su propia experiencia, ella quiso ser la voz de aquellas mujeres. Además, lamentó que en nuestro país las penas no sean severas contra los abusadores.

“Cuando di ese mensaje, fue un momento muy difícil porque es complicado ponerse en una situación de vulnerabilidad ante tantos ojos del mundo entero, pero tenía que decirlo y no por mí, sino porque he trabajado con un albergue (niños víctimas de abuso sexual). No era momento de solo hablar de mi historia, sino de las victimas silenciosas. En nuestro país existe impunidad (...), y no puede seguir pasando cosas así, a los niños, a las mujeres”, comentó la finalista del Miss Universo 2021.

